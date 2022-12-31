Глава Минздрава Башкирии лично проведет прием граждан

В Министерстве здравоохранения Башкирии приняли решение направить на новогодних праздниках передвижной диагностический центр РКБ имени Куватова в три района республики. Кроме того, в один из первых дней января министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин лично примет граждан.

По словам министра, 2 и 3 января центр будет работать в Аургазинском районе, 4 января – в Стерлибашевском районе. Пятого и шестого января центр будет принимать в Ишимбайском районе. Граждане смогут получить консультацию ревматолога, невролога, эндокринолога, а также получат возможность сделать некоторые экспресс-анализы, УЗИ и ЭКГ.