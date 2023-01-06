В Башкирии семьи мобилизованных получают сразу несколько мер соцподдержки по линии Минтруда РБ

Самой существенной мерой поддержки семей мобилизованных является предоставление ряда пособий без учета доходов самого мобилизованного. Поскольку 4 из 10 мер поддержки, при назначении которых региональным и федеральным правительством было принято решение не учитывать доход мобилизованного, переходят после 1 января 2023 года в Единое пособие (на федеральном уровне в настоящее время рассматривается вопрос предоставления Единого пособия также без учета доходов мобилизованного), то, соответственно, в 2023 году новые правила будут распространяться на оставшиеся шесть видов мер социальной поддержки: