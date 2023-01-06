В Башкирии семьи мобилизованных получают сразу несколько мер соцподдержки по линии Минтруда РБ

На сегодняшний день семьи мобилизованных граждан из Башкирии получают несколько мер соцподдержки по линии регионального Министерства семьи и труда.
Самой существенной мерой поддержки семей мобилизованных является предоставление ряда пособий без учета доходов самого мобилизованного. Поскольку 4 из 10 мер поддержки, при назначении которых региональным и федеральным правительством было принято решение не учитывать доход мобилизованного, переходят после 1 января 2023 года в Единое пособие (на федеральном уровне в настоящее время рассматривается вопрос предоставления Единого пособия также без учета доходов мобилизованного), то, соответственно, в 2023 году новые правила будут распространяться на оставшиеся шесть видов мер социальной поддержки:
• ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей (речь о пособии за 4-го ребенка в размере 1,5 тысяч рублей и пособии за 5-го и последующих детей в размере 2 тысяч рублей);
• ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
• ежемесячная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей;
• ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;
• государственная социальная помощь на основании социального контракта,
• ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или второго ребенка, установленной Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Стоит отметить, что при назначении первых 4 мер поддержки не берется в расчет доход как мобилизованного гражданина, так и добровольца, и военнослужащего Росгвардии, тогда как при назначении оставшихся двух мер, согласно постановлению федерального Правительства, не учитывается только доход гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации.
За назначением первых 5 мер социальной поддержки следует обращаться в органы социальной защиты населения, за назначением выплат из средств материнского капитала, а также Единого пособия после 1 января 2023 года следует обращаться в Социальный фонд, который объединил в себе функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Следующей существенной мерой поддержки членов семей участников специальной военной операции является устройство психоневрологические интернаты и в дома престарелых без очереди и предоставление бесплатных соцуслуг на дому. Данные услуги предоставляются в рамках распоряжения Главы Башкортостана Радия Хабирова от 11 октября 2022 года родителям, приемным родителям, опекунам, достигшим пенсионного возраста, имеющим инвалидность и нуждающимся в посторонней помощи.