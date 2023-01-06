Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством и рассказал о строительстве СПА-отеля
Глава Башкортостана Радий Хабиров в своих социальных сетях поздравил жителей республики с Рождеством и рассказал о новом инвестиционном проекте.
Руководитель региона пожелал всем благополучия и добра, а также отметил, что представители разных народов и разных конфессий проживают в Башкортостане в мире и согласии.
Поздравляю всех православных с Рождеством! Представители разных народов и разных конфессий живут в республике в мире и согласии, это очень большой и важный праздник. Желаю всем добра и благополучия.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Кроме того, Радий Хабиров и директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов обсудили проект СПА-отеля. Его планируют построить в Чишминском районе рядом с Евразийским музеем кочевых цивилизаций.
Сегодня, накануне праздника, обсудили с директором санатория «Красноусольск» Рамилем Рафаиловичем Бадретдиновым проект СПА-отеля, который мы планируем построить рядом с Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Вы знаете, что мы создаем в этом месте большой туристический кластер. И именно «Красноусольск» будет отвечать за проект гостиницы. Сам санаторий тоже продолжает активно развиваться, наметили перспективы. В новый, 2023 год входим с надеждами и большими планами, которые обязательно реализуем.