Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством и рассказал о строительстве СПА-отеля

Сегодня, накануне праздника, обсудили с директором санатория «Красноусольск» Рамилем Рафаиловичем Бадретдиновым проект СПА-отеля, который мы планируем построить рядом с Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Вы знаете, что мы создаем в этом месте большой туристический кластер. И именно «Красноусольск» будет отвечать за проект гостиницы. Сам санаторий тоже продолжает активно развиваться, наметили перспективы. В новый, 2023 год входим с надеждами и большими планами, которые обязательно реализуем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии