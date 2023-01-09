В Центре иппотерапии в Уфе провели новогодний праздник для особенных детей

Республиканский центр иппотерапии провел новогодний праздник для особенных детей. Подобные утренники там организовывают ежегодно. С ребятами водят хороводы вокруг елки, дарят подарки, катают на санях и верхом на лошади. На этот раз 80 детей пришли пообщаться с хвостатыми терапевтами.

Холод совсем не чувствуется. Сосны вокруг, под ногами лошадок хрустит снег, они фыркают – и дети радуются. В Республиканском центре иппотерапии провели новогодний праздник для особенных детей. Необычный утренник посетили 80 ребят. Среди них Алина Саитгареева с семьей. Девочка пришла в центр в первый раз.

Мне очень понравилось на лошадке. Полезно для здоровья. Алина Саитгареева

Очень нравится. У нас правосторонний гемипарез, так как езда на лошади разрабатывает большую часть мышц, ей будет это очень полезно для ее здоровья, для улучшения её двигательной системы. Альфред Саитгареев

Мне очень понравилось кататься на лошадке, было все круто. Спасибо. Артём Саитгареев

Такой утренник для детей с ОВЗ и инвалидностью проходит в республиканском центре ежегодно. Буквально с самого его основания – с 2003 года. На празднике водят хороводы вокруг елки, дарят подарки, катают на санях и верхом на лошади.

Это Атлантида. Незаменимый иппотерапевт. Таких специалистов в центре восемь. Лечение детей – нелегкое. Поэтому лошади проходят настоящий отбор.

Подбирают животное по биомеханическим параметрам. Оно должно быть определенной высоты, с правильным шагом, не хромым. В центре лошадей гимнастируют и тренируют так, чтобы животных можно было использовать в иппотерапии. Вверх-вниз, вперёд-назад и вправо-влево – ритмичные движения при движении лошади в трёх направлениях учат ребенка держать равновесие и правильному паттерну ходьбы.

Атлантида обожает «беседовать» с человеком. Но, желательно при наличии вкусняшек. В центре иппотерапии лошадь с 2008 года. Ей уже 19 лет. Красивая и гордая кобыла – породы русской тяжеловозной, соловой масти. Всегда спокойная, не шелохнется, пока её гладишь и обнимаешь. Про нее берейторы говорят, что она самая «разговорчивая» лошадь в конюшне. За Ладушкой, как ее здесь называют, ухаживает коновод и берейтор Диана Клычова.

Общение с лошадьми благотворно влияет на детей, мы любим дарить эмоции, любим дарить радость детям. Когда есть возможность, мы обязательно это делаем. Если у человека депрессия, советует общение с лошадьми, потому что они, как психотерапевты. Диана Клычова, инструктор Республиканского центра иппотерапии

Если исходить из своего детства, любой человек скажет, что Новый год – это предвкушение какого-то волшебства, какого-то чуда. Если взрослые не создадим эти же ощущения сегодняшним детям, то кто вообще это будет создавать. Наталья Никитина, директор Республиканского центра иппотерапии