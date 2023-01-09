В Центре иппотерапии в Уфе провели новогодний праздник для особенных детей

Республиканский центр иппотерапии провел новогодний праздник для особенных детей. Подобные утренники там организовывают ежегодно. С ребятами водят хороводы вокруг елки, дарят подарки, катают на санях и верхом на лошади. На этот раз 80 детей пришли пообщаться с хвостатыми терапевтами.
Холод совсем не чувствуется. Сосны вокруг, под ногами лошадок хрустит снег, они фыркают – и дети радуются. В Республиканском центре иппотерапии провели новогодний праздник для особенных детей. Необычный утренник посетили 80 ребят. Среди них Алина Саитгареева с семьей. Девочка пришла в центр в первый раз.
Такой утренник для детей с ОВЗ и инвалидностью проходит в республиканском центре ежегодно. Буквально с самого его основания – с 2003 года. На празднике водят хороводы вокруг елки, дарят подарки, катают на санях и верхом на лошади.
Это Атлантида. Незаменимый иппотерапевт. Таких специалистов в центре восемь. Лечение детей – нелегкое. Поэтому лошади проходят настоящий отбор.
Подбирают животное по биомеханическим параметрам. Оно должно быть определенной высоты, с правильным шагом, не хромым. В центре лошадей гимнастируют и тренируют так, чтобы животных можно было использовать в иппотерапии. Вверх-вниз, вперёд-назад и вправо-влево – ритмичные движения при движении лошади в трёх направлениях учат ребенка держать равновесие и правильному паттерну ходьбы.
Атлантида обожает «беседовать» с человеком. Но, желательно при наличии вкусняшек. В центре иппотерапии лошадь с 2008 года. Ей уже 19 лет. Красивая и гордая кобыла – породы русской тяжеловозной, соловой масти. Всегда спокойная, не шелохнется, пока её гладишь и обнимаешь. Про нее берейторы говорят, что она самая «разговорчивая» лошадь в конюшне. За Ладушкой, как ее здесь называют, ухаживает коновод и берейтор Диана Клычова.
В республике такой центр – единственный. За все время его существования иппотерапию получили более трех тысяч детей. Здесь ребята не только улучшают опорно-двигательный аппарат, у них меняется и эмоциональный фон, они начинает чувствовать себя важными и нужными.