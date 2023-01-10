Число участников проекта «Продукт Башкортостана» планируют увеличить на 20%

В этом году в республике намерены увеличить на 20% число участников проекта «Продукт Башкортостана». О предстоящих планах рассказали на первом оперативном совещании Главы республики.

Министр торговли Алексей Гусев рассказал, что на данный момент в программе задействованы 669 производителей. Маркируется более 25 тыс. наименований продукции. Многие представлены в федеральных сетях, а благодаря проведенным бизнес-миссиям заключены договоры о поставках башкирских товаров на зарубежные рынки. Проект «Продукт Башкортостана» планирует и в 2023-м продолжать активную работу по продвижению локальных предприятий.