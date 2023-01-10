В Башкирии планируют построить рыболовную базу отдыха

В городе Агидель предлагают построить рыболовную базу отдыха за 16,86 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Предложение разработали и внесли менеджеры Корпорации развития региона. По словам генерального директора организации Наиля Габбасова, площадка в Агидели была выбрана намеренно, так как сам город находится в акватории двух рек – Белой и Камы. Наиль Габбасов считает, что данная ситуация является благоприятной для развития туризма, а в особенности – рыбалки.