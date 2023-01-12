Телеканал БСТ покажет церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

11 января из жизни ушёл первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов . Политику было 88 лет.

13 января в Уфе состоится прощание с Муртазой Рахимовым. С 09:00 до 12:00 простится с первым Президентом смогут все желающие в Государственном концертном зале «Башкортостан». В 12:00 начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире БСТ с 11:00.