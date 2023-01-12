Телеканал БСТ покажет церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

11 января из жизни ушёл первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Политику было 88 лет.

Фото №1 - Телеканал БСТ покажет церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

12 января Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание государственной комиссии по организации похорон. Участники встречи обсудили вопросы организации траурной церемонии.

13 января в Уфе состоится прощание с Муртазой Рахимовым. С 09:00 до 12:00 простится с первым Президентом смогут все желающие в Государственном концертном зале «Башкортостан». В 12:00 начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире БСТ с 11:00.

Похороны Муртазы Рахимова пройдут на мусульманском кладбище Уфы.

Фото: ТАСС. 

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