Телеканал БСТ покажет церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

11 января из жизни ушёл первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Политику было 88 лет.
12 января Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание государственной комиссии по организации похорон. Участники встречи обсудили вопросы организации траурной церемонии.
13 января в Уфе состоится прощание с Муртазой Рахимовым. С 09:00 до 12:00 простится с первым Президентом смогут все желающие в Государственном концертном зале «Башкортостан». В 12:00 начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире БСТ с 11:00.
Похороны Муртазы Рахимова пройдут на мусульманском кладбище Уфы.
Фото: ТАСС.