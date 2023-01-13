В Башкирии появится консультационный центр по созданию новых геопарков

Ранее в список из 16 природных территорий со всего мира, которые стали кандидатами на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году, был включен геопарк «Торатау». Он получил статус «стремящийся геопарк». Таким образом, регион претендует на негласный статус центра развития геопарков в России и странах СНГ, проинформировали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО.