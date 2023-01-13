В Башкирии появится консультационный центр по созданию новых геопарков

В Башкирии на базе геопарка «Янган-Тау» появится консультационный центр для оказания поддержки при развитии парков во всех регионах России. Такое решение поддержала Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.
Опыт геопарка в Башкирии уже востребован в России и странах СНГ. Республика становится площадкой для проведения научно-практических конференций по данной теме.
За 2,5 года «Янган-Тау» успел заявить о себе на весь мир: заключены перекрестные соглашения о сотрудничестве с геопарками «Кула Салихи» (Турция), «Китаб» (Узбекистан), «Алтын Эмель» (Казахстан), «Мадыген» и «Тескей» (Кыргызстан). В сентябре прошлого года директор геопарка Айрат Галиев стал аккредитованным экспертом GGN (Глобальной сети геопарков) от Российской Федерации.
Ранее в список из 16 природных территорий со всего мира, которые стали кандидатами на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году, был включен геопарк «Торатау». Он получил статус «стремящийся геопарк». Таким образом, регион претендует на негласный статус центра развития геопарков в России и странах СНГ, проинформировали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО.