В Башкирии появится консультационный центр по созданию новых геопарков

В Башкирии на базе геопарка «Янган-Тау» появится консультационный центр для оказания поддержки при развитии парков во всех регионах России. Такое решение поддержала Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

Фото №1 - В Башкирии появится консультационный центр по созданию новых геопарков

Опыт геопарка в Башкирии уже востребован в России и странах СНГ. Республика становится площадкой для проведения научно-практических конференций по данной теме.

За 2,5 года «Янган-Тау» успел заявить о себе на весь мир: заключены перекрестные соглашения о сотрудничестве с геопарками «Кула Салихи» (Турция), «Китаб» (Узбекистан), «Алтын Эмель» (Казахстан), «Мадыген» и «Тескей» (Кыргызстан). В сентябре прошлого года директор геопарка Айрат Галиев стал аккредитованным экспертом GGN (Глобальной сети геопарков) от Российской Федерации.

За время работы геопарка его посетили представители научных сообществ из Уругвая, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Благодаря методической помощи «Янган-Тау» созданы геопарки регионального значения в Кыргызстане и Узбекистане.

Айрат Галиев

Ранее в список из 16 природных территорий со всего мира, которые стали кандидатами на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году, был включен геопарк «Торатау». Он получил статус «стремящийся геопарк». Таким образом, регион претендует на негласный статус центра развития геопарков в России и странах СНГ, проинформировали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

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