В Уфе 14 января состоятся проводы Деда Мороза

В Уфе пройдет проводы Деда Мороза. В администрации города сообщили, что мероприятие состоится 14 января в 20 часов в резиденции Деда Мороза, расположенной на набережной реки Белой.

С 12 часов здесь уже проходит праздник День семьи и обнимашек. Желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поиграть со снеговиками и различными сказочными персонажами-помощниками новогоднего волшебника. Также проходят викторины.