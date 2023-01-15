В Башкирии временно отключат электричество из-за ремонтных работ

Жители Стерлитамака временно останутся без электроэнергии. Об этом граждан предупреждает из-за предстоящих ремонтных работ. Временно обесточат дома и соцобъекты.

16 января без электричества с 13:30 до 16:00 останутся жители домов №1 - 53 по нечетной и №26 - 82 по четной стороне улицы Трубной. Отключение необходимо для перевода нагрузки на линии электропередач.

17 и 18 января, с 13:30 до 17:00 обесточат здания №161, 161а и 163 на Гоголя, СНТ «Заря» и «Путеец», дома №56, 60, 64, 70, 70а, 80, 57, 63 71, 73, 75, 77, 81, дом №199 на Полевой, 127б на Степной и административное здание по адресу улица Суханова, 46. На обозначенном участке будет проводится ремонт рубильника и монтаж линейных разъединителей.