Житель Башкирии только благодаря судебным приставам может видеться с 5-летней дочкой

Благодаря судебным приставам житель Шаранского района смог увидеться с пятилетней дочерью. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.
Туймазинский межрайонный суд предоставил мужчине каждый день общаться с дочерью по телефону, через мессенджеры и через иные виды связи с 19:00 до 20:00. Также ему позволено видеться с ребенком каждую неделю с ребенком с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья в отсутствии мамы в местах, предназначенных для отдыха и развлечения детей, а также у него дома.
Суд обязал мать девочки не препятствовать общению отца и дочери, а также обязал в присутствии дочери относиться друг к другу корректно.
Под контролем приставов каждую субботу мать передает дочь отцу для общения. На следующий день под контролем сотрудников ведомства девочка возвращается к маме.
Фото: ФССП по РБ