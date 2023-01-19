Житель Башкирии только благодаря судебным приставам может видеться с 5-летней дочкой

Туймазинский межрайонный суд предоставил мужчине каждый день общаться с дочерью по телефону, через мессенджеры и через иные виды связи с 19:00 до 20:00. Также ему позволено видеться с ребенком каждую неделю с ребенком с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья в отсутствии мамы в местах, предназначенных для отдыха и развлечения детей, а также у него дома.