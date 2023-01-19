Житель Башкирии только благодаря судебным приставам может видеться с 5-летней дочкой

Благодаря судебным приставам житель Шаранского района смог увидеться с пятилетней дочерью. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии только благодаря судебным приставам может видеться с 5-летней дочкой

Туймазинский межрайонный суд предоставил мужчине каждый день общаться с дочерью по телефону, через мессенджеры и через иные виды связи с 19:00 до 20:00. Также ему позволено видеться с ребенком каждую неделю с ребенком с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья в отсутствии мамы в местах, предназначенных для отдыха и развлечения детей, а также у него дома.

Кроме того папа имеет возможность ежегодно встречаться в день рождения несовершеннолетней девочки на период не менее четырех часов, в отсутствие матери, а по достижению ребенком семи летнего возраста он сможет забирать ее на три дня в период школьных каникул.

пресс-служба ФССП по РБ

Суд обязал мать девочки не препятствовать общению отца и дочери, а также обязал в присутствии дочери относиться друг к другу корректно.

Под контролем приставов каждую субботу мать передает дочь отцу для общения. На следующий день под контролем сотрудников ведомства девочка возвращается к маме.

Судебными приставами Шаранского районного подразделения принимаются все необходимые меры для того, чтобы родители ребенка, наконец, то нашли общий язык и позволили видеться девочке с папой без участия третьих лиц.

пресс-служба ФССП по РБ

Фото: ФССП по РБ

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