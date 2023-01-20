Евразийский НОЦ присоединился к Году наставника

Уфимский университет науки и технологий собрал под своей крышей уникальный профессорско-преподавательский состав. Знаниями делятся более двух тысяч наставников, среди которых и учёные с мировым именем, и молодые преподаватели с тягой к открытиям.
Исполняющий обязанности ректора, профессор Вадим Захаров отмечает, что в университете наставничество реализуется в формате научной школы.
В настоящее время Вадим Петрович — научный руководитель семи кандидатов наук и в качестве научного консультанта – одного доктора наук. Сегодня уже третье поколение исследователей продолжает дело своих наставников. Аспирант химического университета Уфимского университета Артур Псянчин работает под руководством профессора В.П. Захарова над актуальным проектом «Разработка полимерных композитов на основе вторичного сырья и неорганических наполнителей», посвященном переработке вторичного пластика и улучшению экологической ситуации.
Справочно
2023 год объявлен Указом Президента РФ Владимира Путина Годом педагога и наставника и приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского.
Сегодня профессор В.П. Захарова – представитель известной башкирской научной школы полимерщиков, специалист в области химии и технологии высокомолекулярных соединений, автор более 500 научных работ. Является соавтором изобретения «Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена», который вошёл в топ-10 изобретений XXI века, по оценке Роспатента.