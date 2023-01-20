Евразийский НОЦ присоединился к Году наставника

Уфимский университет науки и технологий собрал под своей крышей уникальный профессорско-преподавательский состав. Знаниями делятся более двух тысяч наставников, среди которых и учёные с мировым именем, и молодые преподаватели с тягой к открытиям.

Фото №1 - Евразийский НОЦ присоединился к Году наставника

Исполняющий обязанности ректора, профессор Вадим Захаров отмечает, что в университете наставничество реализуется в формате научной школы.

Год педагога и наставника придаст дальнейший стимул повышению статуса и авторитета этих уважаемых профессий. Мы сильны традициями нашего образования, и благодаря тематическому году продолжим эту работу. С большой благодарностью и огромным уважением вспоминаю своего научного руководителя и мудрого наставника Карла Самойловича Минскера. Выдающийся ученый, он свои знания и талант щедро отдавал любимому делу. Крупный российский ученый, талантливый преподаватель, академик АН РБ Карл Минскер создал признанную в России и за рубежом научную школы по химии и технологии полимеров. Под его руководством десятки молодых ученых стали кандидатами и докторами наук, продолжая дело учителя.

 Вадим Захаров

В настоящее время Вадим Петрович — научный руководитель семи кандидатов наук и в качестве научного консультанта – одного доктора наук. Сегодня уже третье поколение исследователей продолжает дело своих наставников. Аспирант химического университета Уфимского университета Артур Псянчин работает под руководством профессора В.П. Захарова над актуальным проектом «Разработка полимерных композитов на основе вторичного сырья и неорганических наполнителей», посвященном переработке вторичного пластика и улучшению экологической ситуации.

«Добро пожаловать в науку!» - эти слова я услышал от Вадима Петровича, когда на третьем курсе решил серьезно заниматься научными исследованиями. Направление моей работы очень перспективно и востребовано, благодаря научному руководителю я многого достиг: стал именным стипендиатом Президента РФ, обладателем республиканского гранта в области науки, моими разработками интересуются производственники. Свое будущее я связываю с научной и преподавательской деятельностью в родном университете!

Артур Псянчин

Справочно

2023 год объявлен Указом Президента РФ Владимира Путина Годом педагога и наставника и приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского.

Сегодня профессор В.П. Захарова – представитель известной башкирской научной школы полимерщиков, специалист в области химии и технологии высокомолекулярных соединений, автор более 500 научных работ. Является соавтором изобретения «Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена», который вошёл в топ-10 изобретений XXI века, по оценке Роспатента.

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