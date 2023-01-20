Евразийский НОЦ присоединился к Году наставника

Год педагога и наставника придаст дальнейший стимул повышению статуса и авторитета этих уважаемых профессий. Мы сильны традициями нашего образования, и благодаря тематическому году продолжим эту работу. С большой благодарностью и огромным уважением вспоминаю своего научного руководителя и мудрого наставника Карла Самойловича Минскера. Выдающийся ученый, он свои знания и талант щедро отдавал любимому делу. Крупный российский ученый, талантливый преподаватель, академик АН РБ Карл Минскер создал признанную в России и за рубежом научную школы по химии и технологии полимеров. Под его руководством десятки молодых ученых стали кандидатами и докторами наук, продолжая дело учителя.

Вадим Захаров