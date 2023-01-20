В Башкирии ищут пропавшего 15 лет назад Азамата Сагадеева

Следователи Башкирии разыскивают Азамата Сагадеева 1996 года рождения. Он пропал при загадочных обстоятельствах 24 сентября 2008 года в возрасте 12 лет. В тот день он ушел из дома по улице Жукова в Уфе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Приметы на момент исчезновения: худощавое телосложение, рост около 150 см, светлые короткие волосы, темные глаза. В день пропажи он был одет в куртку темно-синего цвета, черную кофту с капюшоном, черные спортивные брюки и кеды.
Всех обладающих какой-либо информацией просим сообщить в СУ СКР по РБ по телефону доверия.