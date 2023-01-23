В Башкирии прошли соревнования юных авиаконструкторов

Около 100 школьников и дошколят соревновались в полетах планеров. Речь идет о миниатюрах, которые ребята собирают в кружках авиамоделирования. Мальчики и даже девочки приехали со всего Башкортостана и из соседних регионов. У каждого с собой хрупкая конструкция, которую проектировали сами дети.

Решить исход может доля секунды. Артем и Аня – брат и сестра, они ходят в один кружок по авиамоделированию. На первый взгляд, на соревнованиях они ведут себя исключительно как соперники, но в разговоре становится ясно: старший, Артем, поддерживает сестренку.

Работа у судей на конкурсе простая – оценить, чей планер дольше продержался в воздухе. Конструкции запускают сами авторы. И все же надеются не только на сухой расчет.