Научно-технологическое развитие Башкирии оценили на федеральном уровне

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил научно-технологическое развитие Башкирии.
Владимир Путин поставил ряд задач по достижению технологического суверенитета. Был разработан ряд проектов и планов для достижения необходимого результата. Так, в 2022 году была создана комплексная система управления наукой.
Вице-премьер обратил внимание, что решать задачи технологического суверенитета предстоит прежде всего на местах — в российских субъектах. По словам Дмитрия Чернышенко, именно в регионах реализуются механизмы долевого финансирования, создаётся сеть научных центров, открываются молодёжные лаборатории, идёт взаимодействие реального бизнеса и науки.
В связи с этим, в 2022 году впервые сформирован рейтинг научно-технологического развития регионов. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область, Башкортостан и Татарстан.
Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что это очень высокое достижение.
Большим успехом четвертое место Башкортостана в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов назвал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Заместитель председателя правительства на брифинге уделил внимание и обновлению приборной базы в ведущих научных организациях. По его словам, к началу этого года обновлено более четверти всей приборной базы, всего на эти цели уже направлено более 37 млрд рублей. 273 организации приобрели почти 7 тыс. приборов, из которых треть — отечественного производства. В 2023 году на эти цели будет направлено ещё 15,5 млрд рублей: 200 научных организаций приобретут дополнительно более 2,2 тыс. приборов. Причём одно из обязательных условий при закупке — оборудование должно быть российского производства.
По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сегодня Россия занимает девятое место в мире по объёму научных исследований и разработок. Почти 170 тыс. отечественных технологий используются реальным сектором экономики. Спрос на исследования подтверждается долей внебюджетных средств в составе затрат на исследования и разработки.
Министр также отметил, что сегодня наблюдается тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. По его словам, всего в 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест выросло более чем на 20%.
В июле 2022 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза — Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций — БГУ и УГАТУ. К 2030 году новый вуз должен выйти на амбициозные показатели развития — 50 тысяч студентов, более 3 тысяч преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год.
Кроме того, растёт доля исследователей младше 39 лет, и почти 80% кандидатов наук, защитившихся в последние годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием. На 14 млрд рублей вырос объём исследований университетов — участников программы «Приоритет-2030» за один год. Во многом это стало возможным за счёт предусмотренной программой системы мер по созданию консорциумов.
За последние два года на поддержку молодых ученых выделено более 450 млн рублей. Из них молодые ученые аспиранты ежегодно получают по 500 тысяч рублей, кандидаты наук — по 1 млн рублей для проведения двухлетних научных исследований.
Также, для господдержки трехлетних научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, ежегодно выделяются мегагранты по 25 млн рублей на создание и функционирование лаборатории. Всего создано четыре лаборатории.
Как отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в 2022 году особенно остро стоял вопрос совершенствования системы высшего образования. Она рассказала, что в ближайшее время будет принят законопроект, позволяющий научным организациям готовить кадры по программе специалитета.