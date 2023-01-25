Научно-технологическое развитие Башкирии оценили на федеральном уровне

Заместитель председателя правительства на брифинге уделил внимание и обновлению приборной базы в ведущих научных организациях. По его словам, к началу этого года обновлено более четверти всей приборной базы, всего на эти цели уже направлено более 37 млрд рублей. 273 организации приобрели почти 7 тыс. приборов, из которых треть — отечественного производства. В 2023 году на эти цели будет направлено ещё 15,5 млрд рублей: 200 научных организаций приобретут дополнительно более 2,2 тыс. приборов. Причём одно из обязательных условий при закупке — оборудование должно быть российского производства.