В Башкирии ко дню снятия блокады Ленинграда проходят мероприятия

В Башкортостане проходят мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда. В 2023 году Россия вспоминает, как 18 января 1943 года, 80 лет назад, было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, а снабжение осажденного нацистами города улучшилось. 27 января 1944 года блокада была полностью снята.
Как сообщили «Башинформу» в минкультуры РБ, в честь памятной даты в городах и районах Башкирии в эти дни проходят различные мероприятия. Так, с 23 по 27 января в Республиканском музее Боевой Славы проводится лекторий «Непокоренный Ленинград», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Также в рамках международного проекта «Территория Победы» музей представляет совместный мультимедийный выставочный проект «Искра надежды» Музея Победы и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» филиала учреждения культуры Ленинградской области «Дорога жизни».