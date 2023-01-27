В Башкирии ко дню снятия блокады Ленинграда проходят мероприятия

Как сообщили «Башинформу» в минкультуры РБ, в честь памятной даты в городах и районах Башкирии в эти дни проходят различные мероприятия. Так, с 23 по 27 января в Республиканском музее Боевой Славы проводится лекторий «Непокоренный Ленинград», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Также в рамках международного проекта «Территория Победы» музей представляет совместный мультимедийный выставочный проект «Искра надежды» Музея Победы и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» филиала учреждения культуры Ленинградской области «Дорога жизни».