В Уфе на ночь перекроют улицы для очистки от снега

Администрация башкирской столицы при поддержке ГИБДД будет проводить комплексную уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
На время очистки улиц от снега будут перекрыты следующие улицы:
27 января с 21:00 до 07:00 28 января. По улице Чудинова: участок от проспекта Октября до улицы Блюхера;
28 января с 21:00 до 07:00 29 января. По улице Ферина: от перекрестка Железнодорожный до Ферина, 28;
29 января с 21:00 до 07:00 30 января. По улице М. Рыльского:: от улицы Ю. Гагарина до М. Жукова, 14;
30 января с 21:00 до 07:00 31 января. По улице Летчиков: от улицы Союзная до улицы С. Пашква;
31 января с 21:00 до 07:00 1 февраля будут очищаться обочины, парковочные карманы по всей улице Бакалинской.
ГИБДД просит автолюбителей отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и рекомендует заранее продумать место для парковки автомобилей.
Фото: ГИБДД по РБ.