В Башкирии создадут музей, посвященный бойцам Отечественной войны 1812 года

В селе Мурдашево Стерлитамакского района создадут музей, посвященный бойцам Отечественной войны 1812 года. Об этом рассказали на круглом столе краеведов. Заслуженный художник республики Файзрахман Исмагилов привез картины, посвященные победе русского народа над французами, в честь 245-летия военачальника Кахым-туря. Его серия работ написана в творческом тандеме с Ильдаром Гаяновым на тему «Башкиры в Отечественной войне 1812 года».

Благодаря этому циклу живописец стал лауреатом госпремии им. Салавата Юлаева. На одном из полотен Кахым-туря на фоне горы Торатау призывает бойцов на битву с оккупантами. На второй картине можно увидеть, как «северные амуры» изгоняют врагов через реку Березину. На третьей – празднуют победу на площади Сен-Жермен. А вот четвертая картина художника находится в процессе завершения.

Я сам пишу его, Кахым-туря – лично ему посвященный, как он призывает свой народ. Портретного толка, композиционный портрет. Файзрахман Исмагилов, заслуженный художник Республики Башкортостан

В этом году село Мурдашево победило на муниципальном этапе республиканского проекта «Трезвое село». В его рамках и организовали круглый стол. Участники форума провели параллель между защитниками Отечества прошлых и нынешних лет и обсудили вопросы, касающиеся гумпомощи солдатам СВО.