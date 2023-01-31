Ученые доказали, что вода в Уфе чище, чем на Байкале

Специалисты организовали проверку воды из крана в Уфе. Выяснилось, что по содержанию урана водопроводная вода в столице Башкирии чище, чем на озере Байкал.
Результатами исследования поделился Исхак Фархутдинов — вице-президент Российского геологического общества. Они были опубликованы в научном журнале «Записки Горного института».
Концентрация урана в воде из централизованного водопровода Уфы оказалось ниже, чем в накипи воды при индивидуальном водоснабжении (скважинах и колодцах). Специалисты связывают это с фильтрованием воды «Уфаводоканалом», а также различие мест добычи воды.
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