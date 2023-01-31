Ученые доказали, что вода в Уфе чище, чем на Байкале

Специалисты организовали проверку воды из крана в Уфе. Выяснилось, что по содержанию урана водопроводная вода в столице Башкирии чище, чем на озере Байкал.

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Результатами исследования поделился Исхак Фархутдинов — вице-президент Российского геологического общества. Они были опубликованы в научном журнале «Записки Горного института».

В 2016-2021годах, благодаря участию жителей Уфы и Уфимского района, мы отобрали и проанализировали на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха 70 проб накипи питьевых вод. Среднее содержание урана в пробах накипи централизованного водоснабжения Уфы составило 1,44 мг/кг, что в 3 раза меньше, чем в накипи воды Байкала – 4,51. Вода Байкала считается эталоном по содержанию большинства химических элементов и используется для сравнения. Низкое содержание урана в воде связано с особенностями геологического строения территории Уфы – большая часть города и окрестностей расположена в зоне распространения гипсов и известняков, для этих горных пород характерны пониженные содержания данного элемента.

Исхак Фархутдинов, вице-президент Российского геологического общества. 

Концентрация урана в воде из централизованного водопровода Уфы оказалось ниже, чем в накипи воды при индивидуальном водоснабжении (скважинах и колодцах). Специалисты связывают это с фильтрованием воды «Уфаводоканалом», а также различие мест добычи воды.

Фото: vk.com/iskhakgeo

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