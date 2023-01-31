В Башкирии впервые прошел конкурс жестового пения на республиканском уровне

Это не совсем простой такой процесс, это очень сложная работа. Ребятам сначала нужно донести смысл именно каждого слова. Потом это слово заучиваем, если они не знают, в жестах. Ну и постепенно сначала учим маленькими порциями – строчку, две. И только уже потом, когда они выучат весь текст, мы уже подключаем музыку, чтобы они уже начинали слушать и уже идет ритмичность движения.

Ирина Курманаева, учитель Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся, руководитель кружка «Жестовое пение»