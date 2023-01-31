В Башкирии впервые прошел конкурс жестового пения на республиканском уровне

Конкурс провели на базе Стерлитамакской
коррекционной школы-интерната. Среди участников были и школьники из Луганска.
Слова песни – на жестовом языке в ритме
произведения. Главное, передать настроение, чувства и эмоции. Республиканский
конкурс «Поем сердцем» провели в Стерлитамаке на базе школы-интерната для детей
с нарушениями слуха со всей Башкирии.
Моя
мама лучшая на свете. Сегодня в конкурсе, я пела очень хорошо. Мне очень
нравятся песни, которые участвуют в разных конкурсах.Ангелина Больщикова, учащаяся Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся
Первый
раз я в Уфе участвовала, потом сюда приехала. Я немножко переживаю, я там слова
забываю.Милана Аюпова, учащаяся Бакалинской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Конкурс жестового пения в Стерлитамаке проходит уже
20-й раз: 14 раз проводили на уровне школы, пять раз – на уровне города. И вот
впервые школьники вышли на
республиканский масштаб. Более 30 участников в нескольких возрастных
категориях «пели руками» на патриотическую тему.
Чтобы
воспитывать у них культуру жестового пения. Потому что жестовое пение особое. Там
совершенно другие жесты. Применяются жесты художественные. Это очень красиво,
это целое зрелище, целое представление, спектакль.Александр Бацулин, директор Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся
Это не совсем простой такой процесс, это очень
сложная работа. Ребятам сначала нужно донести смысл именно каждого слова. Потом
это слово заучиваем, если они не знают, в жестах. Ну и постепенно сначала учим
маленькими порциями – строчку, две. И только уже потом, когда они выучат весь
текст, мы уже подключаем музыку, чтобы они уже начинали слушать и уже идет
ритмичность движения. Ирина Курманаева, учитель Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся, руководитель кружка «Жестовое пение»
Вместе с ребятами из Башкортостана, выступали онлайн
и школьники из Луганска. Директор Стерлитамакской школы отметил, что в такое
непростое время учителя ЛНР также продолжают заниматься с детьми и участвовать
в серьезных конкурсах. Такое пение напоминает пантомиму, переплетенную с
танцем. Если сравнивать с «разговорным» жестовым языком, где движения часто
смазаны, то в песнях все отточено и размеренно.