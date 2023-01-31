В Башкирии впервые прошел конкурс жестового пения на республиканском уровне

Конкурс провели на базе Стерлитамакской коррекционной школы-интерната. Среди участников были и школьники из Луганска.

Слова песни – на жестовом языке в ритме произведения. Главное, передать настроение, чувства и эмоции. Республиканский конкурс «Поем сердцем» провели в Стерлитамаке на базе школы-интерната для детей с нарушениями слуха со всей Башкирии.

Моя мама лучшая на свете. Сегодня в конкурсе, я пела очень хорошо. Мне очень нравятся песни, которые участвуют в разных конкурсах.

Ангелина Больщикова, учащаяся Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся

Первый раз я в Уфе участвовала, потом сюда приехала. Я немножко переживаю, я там слова забываю.

Милана Аюпова, учащаяся Бакалинской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Конкурс жестового пения в Стерлитамаке проходит уже 20-й раз: 14 раз проводили на уровне школы, пять раз – на уровне города. И вот впервые школьники вышли  на республиканский  масштаб.  Более 30 участников в нескольких возрастных категориях «пели руками» на патриотическую тему.

Чтобы воспитывать у них культуру жестового пения. Потому что жестовое пение особое. Там совершенно другие жесты. Применяются жесты художественные. Это очень красиво, это целое зрелище, целое представление, спектакль.

Александр Бацулин, директор Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся

 Это не совсем простой такой процесс, это очень сложная работа. Ребятам сначала нужно донести смысл именно каждого слова. Потом это слово заучиваем, если они не знают, в жестах. Ну и постепенно сначала учим маленькими порциями – строчку, две. И только уже потом, когда они выучат весь текст, мы уже подключаем музыку, чтобы они уже начинали слушать и уже идет ритмичность движения.   

 Ирина Курманаева, учитель Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих обучающихся, руководитель кружка «Жестовое пение»

Вместе с ребятами из Башкортостана, выступали онлайн и школьники из Луганска. Директор Стерлитамакской школы отметил, что в такое непростое время учителя ЛНР также продолжают заниматься с детьми и участвовать в серьезных конкурсах. Такое пение напоминает пантомиму, переплетенную с танцем. Если сравнивать с «разговорным» жестовым языком, где движения часто смазаны, то в песнях все отточено и размеренно.

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