В Башкирии вложат 1,5 млрд рублей в строительство нового санатория

В Башкирии планируют построить санаторий общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Проект одобрили на "Инвестчасе" в правительстве Башкирии.
Новый санаторий будет располагаться на юге республики в Куюргазинском районе. Строительные работы планируется начать уже в текущем году. Проектом предусмотрены отель, ресторан, столовая, лечебно-оздоровительный корпус, дома для проживания, игровой и спортивный комплексы. Санаторий будет круглогодичным и даст 120 рабочих мест.
Инвестору проекта обещают поддержку. В частности помощь окажут в проведении инженерных и коммунальных сетей. В планах правительства привлечение отдыхающих не только со всей республики, но и с соседних регионов.