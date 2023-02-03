В Башкирии вложат 1,5 млрд рублей в строительство нового санатория

В Башкирии планируют построить санаторий общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Проект одобрили на "Инвестчасе" в правительстве Башкирии.

Новый санаторий будет располагаться на юге республики в Куюргазинском районе. Строительные работы планируется начать уже в текущем году. Проектом предусмотрены отель, ресторан, столовая, лечебно-оздоровительный корпус, дома для проживания, игровой и спортивный комплексы. Санаторий будет круглогодичным и даст 120 рабочих мест.