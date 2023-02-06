В Уфе прошли соревнования сварщиков

Организатор конкурса – УГНТУ. Это уже не первые состязания по профессиональному мастерству. Их проводят и для школьников, и для студентов, и для тех, кто уже работает. Сегодня самого лучшего варщика швов выявляли среди учащихся средне-специальных образовательных учреждений.
От этой работы искры летят в прямом смысле слова. Мастерам, правда, при этом необходимо прятать глаза. Не от стыда, а в целях безопасности. Стесняться на полигоне как раз не надо. Сварщикам необходимо продемонстрировать виртуозное владение инструментом.
Высокие температуры, шум сварочных аппаратов – помешать профессионалу не может ничего. Варка ровных и качественных швов – целое искусство.
Готовую деталь помещают под лазерный сканер. В 3D-формате качество работы проверяют уже на экране компьютера. По заданным в программе характеристикам идеальных швов сващирики получают оценки. Владение ручной дуговой сваркой либо механизированной в вертикальном положении – эти навыки должны представить на суд жюри конкурсанты.
а полигон приглашаются сварщики из различных отраслевых предприятий. Так конкурсанты могут найти себе будущее место практики, а в дальнейшем стать коллегами тех, кто сегодня ставит оценки.
Сварщик – профессия востребованная, но не популярная у молодежи. Одна из целей конкурса – повысить престиж специальности и притянуть ближе к металлу тех, кто действительно искрится от работы.