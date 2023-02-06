В Уфе прошли соревнования сварщиков

Организатор конкурса – УГНТУ. Это уже не первые состязания по профессиональному мастерству. Их проводят и для школьников, и для студентов, и для тех, кто уже работает. Сегодня самого лучшего варщика швов выявляли среди учащихся средне-специальных образовательных учреждений.

От этой работы искры летят в прямом смысле слова. Мастерам, правда, при этом необходимо прятать глаза. Не от стыда, а в целях безопасности. Стесняться на полигоне как раз не надо. Сварщикам необходимо продемонстрировать виртуозное владение инструментом.

Если почерк хороший, то шов будет красивый. Нияз Сабидьяров, студент Туймазинского индустриального колледжа

Высокие температуры, шум сварочных аппаратов – помешать профессионалу не может ничего. Варка ровных и качественных швов – целое искусство.

У меня свой аппарат, тут привыкать надо. Александр Чегодаев, студент Мелеузовского индустриального колледжа

Готовую деталь помещают под лазерный сканер. В 3D-формате качество работы проверяют уже на экране компьютера. По заданным в программе характеристикам идеальных швов сващирики получают оценки. Владение ручной дуговой сваркой либо механизированной в вертикальном положении – эти навыки должны представить на суд жюри конкурсанты.

Конкурс проходит во второй раз. В этот раз приняли участие более 60 человек из разных уголков республики. Елена Туманова, заместитель заведующего кафедрой УГНТУН

а полигон приглашаются сварщики из различных отраслевых предприятий. Так конкурсанты могут найти себе будущее место практики, а в дальнейшем стать коллегами тех, кто сегодня ставит оценки.

Оборудование хорошее тут, на нем и оцениваем. Рузель Закиров, ведущий инженер по сварке предприятия по добыче нефти