В Башкирии изменился график пригородных поездов

С шестого февраля в Башкортостане изменился график пригородных поездов. В пределах уфимской агломерации повысили частоты курсирования электричек для удобства жителей. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.

Так, назначен состав № 7416 сообщением Уфа (15:58) — Шакша (16:27), а пассажиры маршрута № 7402 Раевка (время отправления — 13:37) — Уфа (время прибытия — 15:50) смогут продолжить движение в северную часть столицы без пересадок.

Поезду № 7471, который отправляется из Уфы в 17:24 и прибывает в Инзер в 20:54, установили сообщение Шакша, отправляющийся в 16:55 и прибывающий в Инзер в 20:54.