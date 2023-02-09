Минторговли Башкирии заключило меморандум с торговыми сетями об ограничении наценок на продукты

Накануне в Конгресс-холле «Торатау» прошла расширенная коллегия Министерства торговли и услуг. Обсудили развитие потребительского рынка, оптово-розничной торговли, общественного питания.
Индекс цен в регионе сложился на уровне 11,3 процента, что ниже среднероссийского значения. На заседании был подписан меморандум о добровольном ограничении наценок на социально-значимые товары. Это хлеб, молоко. «Борщевой набор» – всего 35 наименований.
На коллегии подвели итоги и обозначали перспективные задачи на ближайший год.