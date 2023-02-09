В Уфе строят Набережную Влюбленных и Бульвар Яркий

В Демском районе Уфы началось строительство улиц Бульвар Яркий и Набережная влюбленных. Об этом сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в соцсетях.

Объекты, протяженность которых составит 1 км, появятся в уфимском микрорайоне Яркий. Строительств улиц ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объектах уже ведутся земляные работы. На новых улицах будут оборудованы сети освещения, тротуары, ливневые канализации. Ратмир Мавлиев, заверил, что строительство должно завершиться в ноябре 2023 года.