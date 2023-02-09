В Башкирии общественники и единороссы провели мониторинг качества школьного питания

В одной из школ республики члены Общественной палаты региона и партии «Единая Россия» провели мониторинг качества питания. В рамках партийного проекта «Новая школа» проверяющие без предупреждения приехали в центр образования «Спутник» Уфимского района.

В первую очередь они ознакомились с тем, как готовят пищу, хранят продукты, и проверили документацию. Кроме того, общественников интересовали вопросы по специальному меню, которое учитывает особенности здоровья детей. К слову, учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно.