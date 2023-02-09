В Башкирии резко подорожали новостройки

По сравнению с концом 2021 года в Башкирии фиксируется заметное подорожание недвижимости, особенно на первичном рынке. В четвертом квартале 2022 года средняя цена за один квадратный метр в новостройках составляла 113,8 тысячи рублей, что на 2,7% оказалось больше, чем в третьем квартале 2022 года. Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке достигала 83,1 тысячи рублей.