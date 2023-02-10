В Уфе пятиклассники затравили в соцсетях одноклассника и его папу

В башкирской столице школьники затравили в соцсетях своего одноклассника и его папу. Как сообщает UfaTime.ru, в ходе недавнего совещания по вопросу детского экстремизма об этом рассказал председатель комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Госсобрания — Курултая РБ Раиль Асадуллин.

25 пятиклассников школы, расположенной в микрорайоне Шакша, создали в соцсетях группу, добавили в нее своего одноклассника и его отца, после чего издевались над мужчиной на протяжении нескольких месяцев, пока он не перевел своих детей в другое учебное заведение.