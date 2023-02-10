В Уфе пятиклассники затравили в соцсетях одноклассника и его папу

В башкирской столице школьники затравили в соцсетях своего одноклассника и его папу. Как сообщает UfaTime.ru, в ходе недавнего совещания по вопросу детского экстремизма об этом рассказал председатель комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Госсобрания — Курултая РБ Раиль Асадуллин.

Фото №1 - В Уфе пятиклассники затравили в соцсетях одноклассника и его папу

25 пятиклассников школы, расположенной в микрорайоне Шакша, создали в соцсетях группу, добавили в нее своего одноклассника и его отца, после чего издевались над мужчиной на протяжении нескольких месяцев, пока он не перевел своих детей в другое учебное заведение.

Однако школьники нашли новую жертву в лице другого одноклассника. Примечательно, что руководству школы было известно о происходящем.

Они только удосужились провести индивидуальную беседу с четырьмя зачинщиками травли, что из этих «героев» сотворило еще и кумиров среди других детей.

Раиль Асадуллин, председатель комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Госсобрания — Курултая РБ
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