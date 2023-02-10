Башкортостан занял первое место по участию в общественных проектах ПФО
Всего в них задействовали 32 тысячи молодых
жителей республики. Лидирующие позиции наш регион удерживает на протяжении
четырех лет. Особое внимание при этом в работе уделяется патриотической
направленности.
Итоги реализации
окружных общественных проектов Приволжья и перспективы их дальнешйего развития
обсудили на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского
общества. Провел его в режиме видео-коференцсвязи полномочный представитель
Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Для нас основным инструментом реализации молодежной
политики являются общественные проекты ПФО. С одной стороны это индикатор того,
как реализуется деятельность в сфере молодежной политики в регионах, с другой -
самостоятельная сфера деятельности, направленная на вовлечение молодежи в
социально-позитивные формы самореализации.
Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента РФ В Приволжском федеральном округе