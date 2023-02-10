Башкортостан занял первое место по участию в общественных проектах ПФО

 Всего в них задействовали 32 тысячи молодых жителей республики. Лидирующие позиции наш регион удерживает на протяжении четырех лет. Особое внимание при этом в работе уделяется патриотической направленности.

Итоги реализации окружных общественных проектов Приволжья и перспективы их дальнешйего развития обсудили на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. Провел его в режиме видео-коференцсвязи полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.  

Для нас основным инструментом реализации молодежной политики являются общественные проекты ПФО. С одной стороны это индикатор того, как реализуется деятельность в сфере молодежной политики в регионах, с другой - самостоятельная сфера деятельности, направленная на вовлечение молодежи в социально-позитивные формы самореализации.

 Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента РФ В Приволжском федеральном округе
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