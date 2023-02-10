Башкортостан занял первое место по участию в общественных проектах ПФО

Для нас основным инструментом реализации молодежной политики являются общественные проекты ПФО. С одной стороны это индикатор того, как реализуется деятельность в сфере молодежной политики в регионах, с другой - самостоятельная сфера деятельности, направленная на вовлечение молодежи в социально-позитивные формы самореализации.

Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента РФ В Приволжском федеральном округе