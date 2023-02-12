Глава ГИБДД по Башкирии повторно призвал водителей воздержаться от поездок при ухудшении погоды

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 12 февраля опубликовал повторное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. По обновленным данным, в республике сильные метели, снежные заносы, гололедица и накаты.
Руководитель ГИБДД по Башкирии в связи с ухудшением погоды призвал соблюдать правила дорожного движения, скорость и увеличить дистанцию для безопасности и предотвращения аварии.
Владимир Севастьянов также отметил, что в настоящее время на дорогах работают инспекторы. Также проводятся профилактические мероприятия. Водители при необходимости могут попросить помощь у сотрудников ГИБДД.