Глава ГИБДД по Башкирии повторно призвал водителей воздержаться от поездок при ухудшении погоды

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 12 февраля опубликовал повторное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. По обновленным данным, в республике сильные метели, снежные заносы, гололедица и накаты.

Руководитель ГИБДД по Башкирии в связи с ухудшением погоды призвал соблюдать правила дорожного движения, скорость и увеличить дистанцию для безопасности и предотвращения аварии.