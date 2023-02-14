В Уфе компания вывалила мусор на улицу и потребовала за это деньги

Стали известны подробности курьезного случая, который произошел на прошлой неделе в башкирской столице.

Ранее редакция bash.news рассказывала о необычном случае, который произошел на улице Парковая в Октябрьском районе города Уфы. Напомним, тогда местные жители стали свидетелями необычной картины посреди рабочего дня: мусоровоз сваливал мусор прямо на улицу. Чуть позже этот мусор забрал другой мусоровоз.

Тогда стало известно, что первый мусоровоз принадлежит компании-подрядчику, которая помогает городской службе - МУП “САХ” - убирать город. Собственно, именно столичным мусорщикам и пришлось забрать выброшенные отходы.

По данным наших источников на предприятии, таким образом подрядчик “отомстил” предприятию за непринятый мусор. Дело в том, что каждый такой мусоровоз должен отчитываться, откуда привезен мусор, а подрядчик, по данным МУП “САХ”, этого не делал. Иными словами - подрядчика небезосновательно подозревают в том, что это мусор для отчетности сотрудники могли привезти на полигон откуда угодно.

Теперь же подрядчик через арбитражный суд требует признать муниципальное предприятие банкротом, так как задолженность перед подрядчиком составляет около 35 млн рублей: такова сумма за всю работу компании, один из эпизодов которой - вываленный на улицу мусор. Источник на предприятии отмечает, что акты выполненных работ сфальсифицированы, а к работе подрядчика есть масса вопросов.

Муниципальное предприятие направило ряд заявлений в федеральные и республиканские силовые ведомства на предмет проведения проверки и дачи законной оценки действиям должностных лиц компании-подрядчика, предоставивших в Арбитражный суд сфальсифицированные акты, содержащие ложные сведения об объемах оказанных услуг в целях необоснованного обогащения источник в МУП “Спецавтохозяйство” г. Уфы