В Башкирии прошел День здоровья в рамках конкурса «Трезвое село»

В Баймакском районе состоялся День здоровья. Его организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». В этот день врачебная медицинская бригада провела выездной прием. Все желающие смогли посетить врачей центральной городской больницы: кардиолога, гинеколога, стоматолога и пройти медицинское обследование.

Честь Баймакского района на республиканском этапе конкурса «Трезвое село» защищает Старый Сибай. В прошлом году сельчане получили спецприз состязания и направили средства на благоустройство, а в этом намерены победить.