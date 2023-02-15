В Башкирии прошел День здоровья в рамках конкурса «Трезвое село»

В Баймакском районе состоялся День здоровья. Его организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». В этот день врачебная медицинская бригада провела выездной прием. Все желающие смогли посетить врачей центральной городской больницы: кардиолога, гинеколога, стоматолога и пройти медицинское обследование.
Честь Баймакского района на республиканском этапе конкурса «Трезвое село» защищает Старый Сибай. В прошлом году сельчане получили спецприз состязания и направили средства на благоустройство, а в этом намерены победить.
День здоровья стал масштабным. На мероприятии провели профориентационную работу среди старшеклассников и рассказали про вред алкоголизма. Для детей организовали зимние игры на свежем воздухе и хоккей среди деревень.