Игры и шуточный ЗАГС: радио «Юлдаш» и «Юлдаш PLUS» провели праздник для влюбленных

Радио «Юлдаш» и молодежное интернет-радио «Юлдаш PLUS» провели праздник для своих преданных слушателей в парке имени Якутова. Ведущими мероприятия выступили Ямиль Ишмухаметов, Филюс Касимов и Айбулат Сисанбаев.

Шуточный ЗАГС расписывал влюблённых всего за 5 минут и прямо на коньках. На льду также организовали веселые игры, дискотеку и раздали вкусные призы. Уфимцев и гостей столицы порадовали брендированными подарками и разыграли сертификат на конные прогулки.