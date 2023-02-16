В Уфе благоустроят двор дома, где жил Максим Серафимов, погибший в зоне СВО

В столице Башкирии благоустроят двор домов по проспекту Октября и улице Шафиева, 65/2 и 65/1. В одном из них проживал погибший в зоне проведения СВО, Герой РФ Максим Серафимов. Об этом вчера, 15 февраля, в социальных сетях рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Фото №1 - В Уфе благоустроят двор дома, где жил Максим Серафимов, погибший в зоне СВО

Обсудили с жителями […] проект благоустройства дворов в рамках программы «Башкирские дворики». Начинаем работы уже в апреле. Учтем все пожелания жителей: озеленение, безопасность, комфортные зоны отдыха.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы
Фото №2 - В Уфе благоустроят двор дома, где жил Максим Серафимов, погибший в зоне СВО

Максиму Серафимову, погибшему в зоне СВО, было 27 лет. Он учился в центре образования №40 в Уфе, а свободное время посвящал греко-римской борьбе. После окончания школы Максим поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2018 году он был направлен в войсковую часть Пскова.

Прощание с Серафимовым состоялось в июне в Уфе. Его посмертно удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России. Имя военнослужащего присвоили патриотическому парку «Патриот».

Фото: ufacity.info.

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