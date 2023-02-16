Из Уфы в зону СВО отправят бронированный «Урал»

Сейчас к отправке с территории района готовится легкобронированная машина для перевозки грузов, минометов, снаряжения. Ее оснастили на предприятии «СВАРКОМПЛЕКТ», об этом на своей страничке в социальных сетях рассказал глава администрации Калининского района Михаил Замурагин.