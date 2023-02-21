В России расширят налоговые льготы для семей

«Надо шире использовать такой инструмент, он оказался востребованным. Чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать свои самые важные и насущные проблемы, предлагаю увеличить размер социального налогового вычета. И, конечно, нужно не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме — быстро и дистанционно»

Владимир Путин, президент России