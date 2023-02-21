В России расширят налоговые льготы для семей

Российским семьям расширят налоговые льготы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства затронул новые виды поддержки в своем выступлении в Гостином дворе.

Фото №1 - В России расширят налоговые льготы для семей

По словам Владимира Владимировича, ранее введенные льготы пользовались большим успехом среди семей. Президент призвал шире использовать подобные инструменты и донастроить налоговую систему в пользу россиян.

Так, Путин предложил сумму расходов на обучение детей поднять с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год, по расходам на собственное обучение, на лечение и лекарства — со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

«Надо шире использовать такой инструмент, он оказался востребованным. Чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать свои самые важные и насущные проблемы, предлагаю увеличить размер социального налогового вычета. И, конечно, нужно не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме — быстро и дистанционно»

Владимир Путин, президент России
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