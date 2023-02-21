В России расширят налоговые льготы для семей

Российским семьям расширят налоговые льготы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства затронул новые виды поддержки в своем выступлении в Гостином дворе.
По словам Владимира Владимировича, ранее введенные льготы пользовались большим успехом среди семей. Президент призвал шире использовать подобные инструменты и донастроить налоговую систему в пользу россиян.
Так, Путин предложил сумму расходов на обучение детей поднять с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год, по расходам на собственное обучение, на лечение и лекарства — со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.