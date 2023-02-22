Жителю Башкирии предстоит отбыть срок за неуплату алиментов на содержание детей
За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей суд вынес приговор жителю Салаватского района. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В суде установлено, что в 2017 году мужчина лишен родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей, на него возложена обязанность выплачивать алименты на их содержание. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, дважды привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, трижды - к уголовной ответственности, отец детей не навещал, материальную помощь не оказывал, алименты не платил.
пресс-служба Салаватской межрайонной прокуратуры
Задолженность перед детьми составила почти 800 тысячрублей.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы.