Стало известно, какой будет погода в Башкирии в длинные выходные

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды на длинные выходные.

Фото №1 - Стало известно, какой будет погода в Башкирии в длинные выходные

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества на территорию Башкирии сместится активный циклон. В республике ожидается неблагоприятная погода со снегом, метелью, гололедицей, снежными накатами и заносами. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться в пределах -4, -9 градусов.

Завтра и послезавтра, 24 и 25 февраля, циклон сместится за Урал. В его тыловой части похолодает ночью до -14, -19°, при прояснениях до -24°, днем до -6, -11°, местами до -14°. Интенсивность снега уменьшится. При умеренном и сильном ветре на отдельных участках дорог возможны переметы.

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