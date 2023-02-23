Стало известно, какой будет погода в Башкирии в длинные выходные

Завтра и послезавтра, 24 и 25 февраля, циклон сместится за Урал. В его тыловой части похолодает ночью до -14, -19°, при прояснениях до -24°, днем до -6, -11°, местами до -14°. Интенсивность снега уменьшится. При умеренном и сильном ветре на отдельных участках дорог возможны переметы.