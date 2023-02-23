Ветеран Великой Отечественной войны из Уфы готовится отпраздновать 100-летие

Несмотря на почтенный возраст, Кашшаф Самигуллин до сих пор продолжает ходить в школы, общаться с детьми. Этому он посвятил не одно десятилетие. Трудное детство и тяжелое ранение в бою не сломили, а закалили. За свою жизнь он познал и ужасы войны, и любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Мундир в шкафу не пылится. В нём он часто предстает перед школьниками, вот только надевать и снимать без помощи родственников уже не получается. За пару месяцев до своего столетнего юбилея Кашшаф Самигуллин вспоминает, как спешил повзрослеть, уговорив сестру в ЗАГСе изменить дату рождения, чтобы добровольцем отправиться на фронт. Но вскоре при форсировании реки Вазуза недалеко от Ржева, одним из первых преодолев водную преграду и прикрывая пулеметным огнем остальных, был тяжело ранен. И уже ночью за ним пришёл санитар-земляк – тоже из Башкортостана. После – госпиталь и долгое лечение. Но всеми силами он рвался обратно на фронт к товарищам. Оказалось, уже не к кому.

В 43-м получил инвалидность. После войны, окончив школу милиции, отправился работать в НКВД, служил в отделе борьбы с бандитизмом. Трудное детство, родители рано погибли, голод, ранения не давали надежды на долгую жизнь. Но он жил вопреки. Хорошую память, слух, говорит Кашшаф Самигуллин, сохранил благодаря спорту.

За долгую жизнь благодарен и жене – Сазиде Самигуллиной. Её не стало два с половиной года назад. Их любовь легко описать цифрами. Свадьба через три дня после знакомства, вместе прожили 70 лет. Мы не раз снимали их вдвоем. Так было всегда. Она не оставляла мужа даже на заданиях.