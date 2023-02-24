В Уфе пройдут рейды по выявлению пьяных за рулем

В ближайшие выходные на дорогах башкирской столицы пройдут профилактические рейды ГИБДД. Массовые проверки организованы с целью профилактики ДТП и других нарушений в сфере безопасности.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят выявлению нетрезвых водителей за рулем. Кроме того, особое внимание будет направлено на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних в автомобиле.