В Уфе пройдут рейды по выявлению пьяных за рулем

В ближайшие выходные на дорогах башкирской столицы пройдут профилактические рейды ГИБДД. Массовые проверки организованы с целью профилактики ДТП и других нарушений в сфере безопасности.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят выявлению нетрезвых водителей за рулем. Кроме того, особое внимание будет направлено на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних в автомобиле.
Напомним, 23 февраля были задержаны 32 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы зарегистрировали 25 случаев нарушения при перевозке детей.