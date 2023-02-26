В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

Жители деревень Бикьян, Байгужино, Верхнегалеево Зилаирского района Башкирии попали в снежный плен и обратились за помощью к Главе республики Радию Хабирову.

Фото №1 - В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

Местные жители рассказали, что оказались в снежном плену из-за непогоды. Теперь они не могут поехать куда-либо, сходить за продуктами, попасть в больницы и т.д.

Первый замглавы администрации Зилаирского района Башкирии Марс Султанов прокомментировал, что в районе был принят вопрос по очистке дороги. В настоящее время решается задача по определению техники, которая может пробить дорогу.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти