В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

Жители деревень Бикьян, Байгужино, Верхнегалеево Зилаирского района Башкирии попали в снежный плен и обратились за помощью к Главе республики Радию Хабирову.

Местные жители рассказали, что оказались в снежном плену из-за непогоды. Теперь они не могут поехать куда-либо, сходить за продуктами, попасть в больницы и т.д.