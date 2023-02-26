Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки пчеловодства

- В этом году мы приняли новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства – они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел, - подчеркнул руководитель республики. – Также у нас хорошая нормативная база. С 2019 года в республике реализуются закон о пчеловодстве и комплексная программа развития пчеловодства до 2030 года.