Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки пчеловодства

В башкирской столице 25 февраля открылся форум развития пчеловодства. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в регионе много сил направлено на сохранение уникальности башкирского меда и развитие бренда.
- В этом году мы приняли новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства – они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел, - подчеркнул руководитель республики. – Также у нас хорошая нормативная база. С 2019 года в республике реализуются закон о пчеловодстве и комплексная программа развития пчеловодства до 2030 года.
Одной из главных задач остается также защита пчеловодов, которые производят башкирский мед. Обсуждались такие вопросы, как самозанятые пчеловоды в республике могут получить субсидии, которые покроют часть затрат на приобретение оборудования и техники. Также производители имеют право на гранты по проектам «Агростартап», «Агротуризм» и субсидирование проектов сельхозкооперативов.