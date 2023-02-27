Башкирия вошла в топ-3 в ПФО по объему туристского потока

Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Подчеркну, что 136 млн рублей из них направят на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды. Параллельно наращиваем инвестиционную активность. Всего в работе сейчас находятся более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан