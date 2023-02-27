Башкирия вошла в топ-3 в ПФО по объему туристского потока

Республика заняла третье место в ПФО и 13-е в стране по объему туристского потока. В прошлом году он составил 1,9 млн поездок. Сегодня на заседании правительства, которое провел Радий Хабиров, обсудили итоги прошлого года в сфере туризма и поставили задачи на текущий.
Развивается и инвестиционная составляющая отрасли. В работе сейчас более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним – более 30 миллиардов рублей. Большой интерес для инвесторов представляют глэмпинги. Внимание уделяется и социальному туризму.