Башкирия вошла в топ-3 в ПФО по объему туристского потока

Республика заняла третье место в ПФО и 13-е в стране по объему туристского потока. В прошлом году он составил 1,9 млн поездок. Сегодня на заседании правительства, которое провел Радий Хабиров, обсудили итоги прошлого года в сфере туризма и поставили задачи на текущий.

Развивается и инвестиционная составляющая отрасли. В работе сейчас более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним – более 30 миллиардов рублей. Большой интерес для инвесторов представляют глэмпинги. Внимание уделяется и социальному туризму.

Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Подчеркну, что 136 млн рублей из них направят на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды. Параллельно наращиваем инвестиционную активность. Всего в работе сейчас находятся более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
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