На трассе М-5 временно введено ограничение из-за погодных условий

В Челябинской области временно ограничено движение на трассе М-5 "Урал. Об этом сообщает Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье".

Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых и грузовых автомобилей. Движение ограничено от границы с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль.