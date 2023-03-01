На трассе М-5 временно введено ограничение из-за погодных условий

В Челябинской области временно ограничено движение на трассе М-5 "Урал. Об этом сообщает Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье".
Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых и грузовых автомобилей. Движение ограничено от границы с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль.
Ведомство рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на указанном участке. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра, метели, снегопада и плохой видимости.