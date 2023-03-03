В Башкирии из-за непогоды вновь ограничили движение на трассах

С 09:00 3 марта было введено ограничение движения на трассе М-5 для пассажирских автобусов и маршрутных и легковых такси. Дорога закрыта для данного вида транспорта на участке от границы с республикой (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Башкирией (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).