В Башкирии из-за непогоды вновь ограничили движение на трассах

В Башкирии вновь ввели ограничение движения на трассах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
С 09:00 3 марта было введено ограничение движения на трассе М-5 для пассажирских автобусов и маршрутных и легковых такси. Дорога закрыта для данного вида транспорта на участке от границы с республикой (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Башкирией (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).
Водителей просят не выезжать на трассу до наступления благоприятной погоды.