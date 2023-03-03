Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли новый футбольный манеж в Уфе

В Уфу с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Куратор ПФО и глава Башкирии Радий Хабиров в рамках рабочей программы открыли  новый крытый футбольный манеж.

Фото №1 - Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли новый футбольный манеж в Уфе

Сооружение находится рядом с футбольным стадионом «Нефтяник». Стоимость спортивного объекта оценивается в 653 млн рублей, 550 млн из которых были направлены из федерального бюджета.

Здесь, в частности, будут тренироваться воспитанники Республиканского центра детского футбола.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров ознакомились с новым объектом и на его площадке дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. Отметим, в феврале 2024 года Россия проведёт международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В его программе – 16 дисциплин, одна из них – фиджитал-футбол.

– В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Правительство России совместно с Башкортостаном подарили ребятам из республики замечательный манеж, в котором будут коваться наши будущие победы, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. – Крайне важно, что вы здесь и сейчас получили заряд и частичку тепла от тех, кто уже достиг успехов. А вы будете достигать их в будущем.

Вице-премьер также вручил сертификаты на 50 комплектов футбольной экипировки для детско-юношеских команд регионального центра «Уфа» – участников Юношеской футбольной лиги «Приволжье».

Глава Башкортостана поздравил жителей Уфы с началом работы нового спортивного объекта и вручил сертификаты программы «Сельский тренер» номиналом 1 млн рублей спортивным преподавателям республики. Всего за три года реализации этой инициативы господдержку получили более 100 тренеров.

– Сегодня очень радостное событие в жизни нашей республики. Мы открываем новый футбольный манеж. Таких объектов должно быть гораздо больше. Поэтому главная задача, которую мы видим для себя – строить, строить и строить, – сказал Радий Хабиров. – Мы возводим Дворец борьбы, Дворец фехтования, огромное количество ФОКов и бассейнов по всей республике. Мы точно знаем, что это даст возможность мальчишкам и девчонкам найти для себя самый желанный вид спорта, стать сильными, хорошими людьми, научиться уважать старших и поддерживать друг друга.

В честь запуска манежа 669 футболистов республики, которые находились на нескольких спортплощадках, установили новый рекорд мира по чеканке (набиванию) мяча в помещении. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.

В этот же день на площадке состоялись финальные игры открытого первенства Уфы по мини-футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров провели символический ввод мяча в товарищеской игре между клубами «Уфа» и «Рубин», а также пообщались с участниками интерактивного футбольного матча «Уфы» и «Рубина». Его комментировал чемпион России по киберспорту Роберт Фахретдинов, известный под никнеймом «Уфёнок».

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