Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли новый футбольный манеж в Уфе

В Уфу с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Куратор ПФО и глава Башкирии Радий Хабиров в рамках рабочей программы открыли новый крытый футбольный манеж.
Сооружение находится рядом с футбольным стадионом «Нефтяник». Стоимость спортивного объекта оценивается в 653 млн рублей, 550 млн из которых были направлены из федерального бюджета.
Здесь, в частности, будут тренироваться воспитанники Республиканского центра детского футбола.
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров ознакомились с новым объектом и на его площадке дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. Отметим, в феврале 2024 года Россия проведёт международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В его программе – 16 дисциплин, одна из них – фиджитал-футбол.
Вице-премьер также вручил сертификаты на 50 комплектов футбольной экипировки для детско-юношеских команд регионального центра «Уфа» – участников Юношеской футбольной лиги «Приволжье».
Глава Башкортостана поздравил жителей Уфы с началом работы нового спортивного объекта и вручил сертификаты программы «Сельский тренер» номиналом 1 млн рублей спортивным преподавателям республики. Всего за три года реализации этой инициативы господдержку получили более 100 тренеров.
В честь запуска манежа 669 футболистов республики, которые находились на нескольких спортплощадках, установили новый рекорд мира по чеканке (набиванию) мяча в помещении. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.
В этот же день на площадке состоялись финальные игры открытого первенства Уфы по мини-футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров провели символический ввод мяча в товарищеской игре между клубами «Уфа» и «Рубин», а также пообщались с участниками интерактивного футбольного матча «Уфы» и «Рубина». Его комментировал чемпион России по киберспорту Роберт Фахретдинов, известный под никнеймом «Уфёнок».