Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли новый футбольный манеж в Уфе

– Сегодня очень радостное событие в жизни нашей республики. Мы открываем новый футбольный манеж. Таких объектов должно быть гораздо больше. Поэтому главная задача, которую мы видим для себя – строить, строить и строить, – сказал Радий Хабиров. – Мы возводим Дворец борьбы, Дворец фехтования, огромное количество ФОКов и бассейнов по всей республике. Мы точно знаем, что это даст возможность мальчишкам и девчонкам найти для себя самый желанный вид спорта, стать сильными, хорошими людьми, научиться уважать старших и поддерживать друг друга.