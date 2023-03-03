Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы и рассказал о мерах поддержки науки

«В условиях беспрецедентного давления, с которым столкнулась наша страна, на самом деле, у нас появляется огромное окно возможностей. Прежде всего, речь идёт об эффективном выполнении поручений президента России о достижении технологического суверенитета. Поэтому то, чем вы занимаетесь, крайне важно. Наши парламентарии вышли с предложением сделать понятие „технологический суверенитет“ юридически значимым и закрепить его юридически. Нам надо быть в конкурентной среде, постоянно добиваться, чтобы наши разработки были самыми передовыми. Важно, чтобы интеллектуальная собственность и все патенты оставались в наших руках. Наша способность масштабировать собственную технологию и коммерциализировать её — это и есть технологический суверенитет»

Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства России