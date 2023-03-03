Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы и рассказал о мерах поддержки науки

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы во время своего рабочего визита в столицу Башкирии. Он вместе с главой региона Радием Хабировым посетили Европейский НОЦ мирового уровня.

Фото №1 - Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы и рассказал о мерах поддержки науки

Чернышенко отметил, что в условиях беспрецедентного давления на Россию в научной сфере открылось окно возможностей, которым обязательно нужно воспользоваться.

«В условиях беспрецедентного давления, с которым столкнулась наша страна, на самом деле, у нас появляется огромное окно возможностей. Прежде всего, речь идёт об эффективном выполнении поручений президента России о достижении технологического суверенитета. Поэтому то, чем вы занимаетесь, крайне важно. Наши парламентарии вышли с предложением сделать понятие „технологический суверенитет“ юридически значимым и закрепить его юридически. Нам надо быть в конкурентной среде, постоянно добиваться, чтобы наши разработки были самыми передовыми. Важно, чтобы интеллектуальная собственность и все патенты оставались в наших руках. Наша способность масштабировать собственную технологию и коммерциализировать её — это и есть технологический суверенитет»

Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства России

Вице-премьер отметил, что в связи с этим наука будет поддерживаться государством. В частности, для создания комфортной среды для студентов, преподавателей, ученых — в ряде городов в образовательных центрах будут строиться кампусы, которые станут своеобразным «местом силы». На 2023–2024 годы предусмотрена поддержка российских НОЦ в размере 5 млрд рублей.

Для личной поддержки ученых предназначены федеральные и республиканские жилищные сертификаты, создаются программы предоставления служебного жилья и жилищно-строительные кооперативы. Порядок получения господдержки для ученых будет существенно упрощен по поручению президента, сказал Чернышенко.

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