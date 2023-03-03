Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы и рассказал о мерах поддержки науки

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными Уфы во время своего рабочего визита в столицу Башкирии. Он вместе с главой региона Радием Хабировым посетили Европейский НОЦ мирового уровня.
Чернышенко отметил, что в условиях беспрецедентного давления на Россию в научной сфере открылось окно возможностей, которым обязательно нужно воспользоваться.
Вице-премьер отметил, что в связи с этим наука будет поддерживаться государством. В частности, для создания комфортной среды для студентов, преподавателей, ученых — в ряде городов в образовательных центрах будут строиться кампусы, которые станут своеобразным «местом силы». На 2023–2024 годы предусмотрена поддержка российских НОЦ в размере 5 млрд рублей.
Для личной поддержки ученых предназначены федеральные и республиканские жилищные сертификаты, создаются программы предоставления служебного жилья и жилищно-строительные кооперативы. Порядок получения господдержки для ученых будет существенно упрощен по поручению президента, сказал Чернышенко.