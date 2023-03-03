В Уфе 3 и 4 марта пройдут рейды ГИБДД

Сегодня, 3 марта, в башкирской столице стартовали профилактические рейды ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии. Рейды продолжатся также 4 марта. 

Фото №1 - В Уфе 3 и 4 марта пройдут рейды ГИБДД

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, использовать ремни безопасности, соблюдать дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят пресечению управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

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