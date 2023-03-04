В Башкирии сотрудники ГИБДД за сутки задержали 21 пьяного водителя

В Башкирии в ходе еженедельных рейдов ГИБДД за одни только сутки был задержан 21 водитель. Все они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Всего за сутки было зарегистрировано свыше 1,6 тысяч нарушений ПДД. Помимо тех, кто сел за руль пьяным, 9 водителей управляли авто, будучи лишенными прав. Еще 23 водителя вовсе прав не имели. Столько же автомобилистов допустили выезд на встречную полосу там, где это запещено.

Также 297 водителей были привлечены к ответственности за движение без ремней безопасности. Правила перевозки детей нарушили 26 водителей, еще 14 – не предоставили преимущество пешеходам. Шестеро водителей были пойманы за разговором по телефону во время движения, а 13 автомобилистов допустили езду без регистрационных знаков.