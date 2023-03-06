В Башкирии движение юных инспекторов отмечает 50-летие

Детишки, которые участвуют в ЮИД, они принимают у нас участие и в «Безопасном колесе», и в пропаганде безопасности дорожного движения среди детей в школах, на улицах. И большие помощники нам, сотрудникам Госавтоинспекции, в проведении наших мероприятий, которые мы проводим на протяжении всего года, особенно в приближении каникул и в целом всегда.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан