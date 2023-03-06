В Башкирии движение юных инспекторов отмечает 50-летие

Полувековой юбилей отмечают юные инспекторы движения. Сегодня в Уфе собрались ребята со всех уголков республики. Организация сформирована в марте 1973 года. Основная цель – пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения. Школьникам организовали экскурсию в музее Госавтоинспекции, вручили благодарственные письма и показали музей ретро-автомобилей.

Эти ребята в  форме и пилотках – особый отряд с особой миссией. Юные инспекторы безопасного движения на дорогах уже более полувека помогают Госавтоинспекции республики следить за порядком. Сегодня в Башкортостане задействовано более 2000 таких отрядов, где занимается более 23 000 детей.

Я пришла сюда, чтобы знать все правила, чтобы другие мои сверстники тоже знали, все соблюдали правила. У каждого жизнь одна, и надо беречь ее.

Самира Ильясова, юный инспектор движения /г. Нефтекамск/

Очень важно знать в наше время правила дорожного движения. От знания правил зависит наша жизнь, поэтому мне очень нравится изучать правила.

Артём Григорьев, юный инспектор движения школы № 38 г. Уфы
Фото №1 - В Башкирии движение юных инспекторов отмечает 50-летие

В прошлом году в республике зарегистрировано 449 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Больше всего страдают пешеходы. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние, которые садятся за руль мопедов, не имея водительских удостоверений. Госавтоинспекция республики на регулярной основе проводит профилактику таких дорожно-транспортных происшествий.

Детишки, которые участвуют в ЮИД, они принимают у нас участие и в «Безопасном колесе», и в пропаганде безопасности дорожного движения среди детей в школах, на улицах. И большие помощники нам, сотрудникам Госавтоинспекции, в проведении наших мероприятий, которые мы проводим на протяжении всего года, особенно в приближении каникул и в целом всегда.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан

Творческое объединение школьников организует активную работу среди учащихся. Ежегодно ребята выезжают на такие конкурсы, как «Безопасное колесо», КВН, участвуют во всероссийских фестивалях.

Уфимская волна

В наш отряд, в  наши ряды вступают абсолютно все желающие. Ограничений нет. Конечно, ребята должны быть активными, целеустремленными.

Ильсияр Хусаинова, учитель русского языка и литературы  Дорогинской средней школы Уфимского района

Юные знатоки движения изучают все тонкости ПДД и передают эти знания сверстникам. Желание приносить  пользу окружающим объединяет этих ребят. И их главная миссия – сделать дороги безопасными.

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