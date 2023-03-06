В Башкирии движение юных инспекторов отмечает 50-летие

Полувековой юбилей отмечают юные инспекторы движения. Сегодня в Уфе собрались ребята со всех уголков республики. Организация сформирована в марте 1973 года. Основная цель – пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения. Школьникам организовали экскурсию в музее Госавтоинспекции, вручили благодарственные письма и показали музей ретро-автомобилей.
Эти ребята в форме и пилотках – особый отряд с особой миссией. Юные инспекторы безопасного движения на дорогах уже более полувека помогают Госавтоинспекции республики следить за порядком. Сегодня в Башкортостане задействовано более 2000 таких отрядов, где занимается более 23 000 детей.
В прошлом году в республике зарегистрировано 449 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Больше всего страдают пешеходы. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние, которые садятся за руль мопедов, не имея водительских удостоверений. Госавтоинспекция республики на регулярной основе проводит профилактику таких дорожно-транспортных происшествий.
Творческое объединение школьников организует активную работу среди учащихся. Ежегодно ребята выезжают на такие конкурсы, как «Безопасное колесо», КВН, участвуют во всероссийских фестивалях.
Юные знатоки движения изучают все тонкости ПДД и передают эти знания сверстникам. Желание приносить пользу окружающим объединяет этих ребят. И их главная миссия – сделать дороги безопасными.